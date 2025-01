Ilnapolista.it - Il Napoli vuole chiudere l’affare Casadei. La situazione Kvara da monitorare (Sky Sport)

A Skyfanno il punto dellasul mercato del. Manuele Baiocchini, esperto di calciomercato, riporta delle trattative che riguardano la squadra di Conte. Fra tutti èa tenere alta l’attenzione dei tifosi. Sembra infatti che il Psg sia pronto a un nuovo assalto per prenderlo già questo mese. Sula volontà delè chiara, così come anche quella del Chelsea.Leggi anche:e Psg in contatto diretto pertskhelia (Romano)Rinnovoin alto mareLe parole di Baiocchini:«Rinnovo diè ancora abbastanza in alto mare. Non se ne sta più parlando. Le parti non si stanno trovando e sembra esserci un forte ritorno di fiamma del Psg. Bisogna capire, a questo punto con un ritardo di sei mesi, se adesso ilapre le porte ad una eventuale cessione ditskhelia.