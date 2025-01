Ilrestodelcarlino.it - Il Club dei Brutti per la difesa dei più deboli

Rieletto lo scorso 15 settembre per la 13ª volta presidente mondiale deldei, Giannino Aluigi detto “La Belva“ annuncia un 2025 pieno di iniziative a sostegno della “mission“ dell’associazione. "Oltre alla normale attività – spiega Aluigi – che è quella di rispondere alle tante lettere che ci giungono da ogni parte del mondo e di ospitare nella nostra sede di Piobbico i numerosi visitatori che chiedono spiegazioni e vogliono notizie sulabbiamo in mente per l’anno nuovo degli incontri a tema, ad iniziare dall’inclusione, per continuare con il bullismo e ladei piùe dei bambini. Vogliamo uscire dai borghi e portare la nostra voce nelle città. Abbiamo oltre trentacinquemila iscritti, un esercito, con la nostra bandiera dell’umiltà, dell’impegno verso il prossimo andremo nei grossi centri per dire ‘non alla violenza’ di ogni tipo, ad iniziare da quella della discriminazione di ogni genere, basta il trattare differentemente persone sulla base di gruppi o categorie di appartenenza, poi basta con le guerre".