Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Chia sulla ventunesima puntata

Che ilavesse preso una piega ORRENDA era discretamente evidente già da tempo, ma dopo ladi ieri sera credo che questo reality abbia ufficialmente toccato il fondo imboccando la via del non ritorno.C’è stata gente che dopo averla fatta fuori dal vaso è stata botolata per direttissima senza manco aspettare la, c’è stato chi è stato cacciato con ignominia per un “di*bò!” alle 3 di notte e chi è stato messo in croce in mondovisione per aver cercato di aggirare microfoni e telecamere in un van (quando la cosa più grave che aveva combinato dopo averle ‘sabotate‘ era stata “toccare le tet*e della Murgia“), e invece questa volta di fronte ad uno spettacolo OGGETTIVAMENTE TREMENDO prima hanno annullato il televoto (ma con calma, manco subito) creando hype con quel promo ricco di pathos col quale annunciavano “colpi di scena, momenti decisivi e un provvedimento disciplinare!” (che se non riescono a superare il 18% di share – quando va bene.