Chi vuoi eliminare? Ecco chi rischia di uscire dal Grande Fratello, primi risultati dei sondaggi

Ilieri sera ha sorpreso tutti e invece di optare per squalifiche o un televoto flash ha mandato direttamente in nomination le concorrenti che hanno trasgredito le regole del programma. A finire al televoto sono stati Luca Calvani, Tommaso Franchi, Shaila Gatta e le due gieffine che si sono beccate il provvedimento disciplinare: Ilaria Galassi ed Helena Prestes. Questa volta però il pubblico non è stato chiamato a salvare il gieffino preferito, la domanda posta dal GF è “chi?”.Chi? Cosa dicono ia poche ore dall’apertura del televoto.Con l’opzione “Chi?” si scatenerà l’inferno, con i vari fanclub che cercheranno alleanze e proveranno a concentrare i propri voti su un gieffino in particolare. Con questa modalità are non sono i concorrenti più “deboli”, ma le personalità più forti, divisive e con più hater.