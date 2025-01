Lettera43.it - Cdm, Fabrizio Curcio nominato commissario straordinario post alluvione

Il governo ha scelto l’ingegnerecome nuovoper la ricostruzione nelle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, colpite dall’del 2023. La nomina, proa dalla premier Giorgia Meloni e approvata dopo il parere del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, entrerà in vigore una volta pubblicato il decreto del capo dello Stato.Guido Castelli (Imagoeconomica)., ex capo del dipartimento della Protezione civile, subentrerà al generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha lasciato l’incarico a dicembre scorso. Il mandato didurerà fino al 31 dicembre 2025. Durante la stessa seduta, il Consiglio dei ministri ha prorogato di un anno l’incarico del senatore Guido Castelli comeper la ricostruzione e l’assistenza nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del 2016.