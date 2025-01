Anteprima24.it - Casertana, via alla rivoluzione tecnica: fuori Iori e Trevisan, dentro Pavanel e Taldo

Tempo di lettura: 3 minutiL’anno nuovo inizia col botto. Larivoluziona la direzione, a due giornate giocate del girone di ritorno: dopo le sconfitte contro il Latina e la Juventus NG, c’era qualcosa da cambiare. Ieri è arrivato l’esonero di Trevor, oggi quello di Manuel. Entrambi sono arrivati a Casertametà di giugno, con il diktat di coinvolgere tanti giovani e svecchiare la rosa, che appena qualche mese prima, era arrivata ai playoff.Dopo sei mesi, la situazione non è per niente favorevole, e la dirigenza dellaha scelto di cambiare. Carloè il nuovo direttore sportivo: l’ufficialità è arrivata oggi, dopo le voci insistenti di ieri sera.è stato un attaccante che ha vestito le maglie di Cesena e Como, con cui aveva guadagnato la promozione in massima serie; ha giocato anche col Catania e col Modena, ma in C1 e C2 ha fatto tanti gol.