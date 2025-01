Thesocialpost.it - Cartelle esattoriali, è svolta: attivo il nuovo servizio di rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate. Come funziona, la guida

Una boccata d’ossigeno per molti italiani. Finalmente, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, viene permessa lafino a 7 anni. Si tratta di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, e basta una semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Si può arrivare così fino un massimo di 84 rate mensili (in luogoprecedenti 72). Non solo, il provvedimento prevede il progressivo innalzamento fino a 96 rate per le istanze che verranno presentate negli anni 2027-2028 e a 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029. Un passo incontro a chi è in difficoltà insomma. Masi richiede la?Leggi anche: Bonus anziani, al via le domande: requisiti erichiederlo (fino a 1380 Euro al mese)si richiede laLaè ora possibile con una semplice richiesta.