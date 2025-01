Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-01-2025 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità metro C per il prolungamento della linea da San Giovanni fino al Colosseo l’ultima corsa dei treni e alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni poi treni vengono sostituiti dai bus express San Giovanni via Casilina Pantano emc3 San Giovanni parco di Centocelle proseguono i lavori in via della Stazione Tiburtina la strada chiusa tra piazzale della stazione Tiburtina e Piazzale delle Crociate deviate le linee di bus lavori notturni in via Cilicia fino al 20 gennaio dalle 22 alle 5:30 del mattino La strada è chiusa altra Piazza Galeria e via Cristoforo Colombo deviate le linee 30 e 77 durante la chiusura stanotte dalle 21 alle 5 di domani lavori stradali in via Luigi Poletti tra Viale Pinturicchio e via Masaccio l’ultima partenza della linea del tram 2 dal capolinea di Piazza Mancini sarà alle 20 circa da Piazzale Flaminio alle 19:40 circa sul percorso della linea sarà attivato dalle 20 un servizio di bus navetta In collaborazione con Luce Verde infomobilità