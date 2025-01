Liberoquotidiano.it - Servizi: Belloni, 'sono stata sulla graticola, ma lascio senza sbattere porte'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Una cosa ci tengo a dirla ed è l'unico motivo che mi fa rompere il riserbo che miimposta in tutti questi mesi: non vado via sbattendo la porta". Lo afferma, in un colloquio con il 'Corriere della Sera', Elisabetta, direttrice del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza, riguardo alle sue dimissioni. "Il tritacarne in cuifinita in questi giorni mi impone di chiarire quanto è successo e soprattutto di sgomberare il campo da illazioni che fanno male non tanto a me quanto al Paese, soprattutto in un momento così delicato", osserva la direttrice del Dis. Lei, che in ogni momento cruciale nella storia del Paese è sempreindicata come la possibile candidata, spiega di aver capito che anche con il nuovo anno "sarei tornata".