Firenzetoday.it - Scuole, nuove date per le iscrizioni

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayCambiano ledi apertura e chiusura iscrizioni per l'anno scolastico 2025-2026. Non saranno più infatti tra l'8 e il 31 gennaio. Il ministero dell'istruzione e del merito ha deciso che, per ampliare la possibilità di organizzare.