.com - Promozione / La Biagio Nazzaro trova la vittoria a due minuti dalla fine: 0-1 alla Pergolese

Leggi su .com

Il gol di testa di Tamburini porta la squadra di Fenucci a -2 dai play-off con il quarto risultato utile consecutivo PERGOLA (PU), 8 gennaio 2024 – Un colpo di testa di Tamburini a dueregalaChiaravalle lanel recupero contro la. I ragazzi di Fenucci, infatti, hanno vinto 0-1 la gara della 14^ giornata del girone A di. Itti, con il quarto risultato utile, volano al sesto posto con Tavullia Valfoglia, Gabicce Gradara e Villa San Martino, a -2Jesina quinta.Primo tempoLa gara, dopo l’interruzione dell’8 dicembre per il serio infortunio occorso alSalciccia, riprende con una rimessa dal fondo battuta da Bottaluscio. Al 21? Rossini sulla sinistra parte in velocità, prova a servire Ottaviani in mezzo ma la pfinisce fuori.