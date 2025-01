Dilei.it - Melania Trump, 40 milioni per un documentario sulla sua vita: “È sicura di sé”

Leggi su Dilei.it

Undicon costi stellari di 40di dollari. L’accordo è stato raggiunto con Amazon Prime Video, e dovrebbe arrivarepiattaforma entro la fine del 2025. Un progetto che potrebbe fare da apripista per ulteriori collaborazioni con la piattaforma di Jeff Bezos, i cui rapporti con Donaldnon sarebbero dei migliori. Eppure, anche The Donald e il figlio Barron prenderanno parte al, ilmilionariosuaIl progetto, diretto da Brett Ratner (regista accusato di molestie sessuali nel 2017 da sei donne), è incentratodi, ex supermodella e First Lady degli Stati Uniti per la seconda volta, dopo il trionfo di Donaldalle elezioni americane. Uno spaccato che viene già definito “vanitoso” dalla stampa estera, a cui prendono parte il marito Donalde il figlio Barron.