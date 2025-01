Amica.it - Meghan Markle, lo struggente addio al cane Guy: «Ho pianto troppe lacrime»

Leggi su Amica.it

È da poco tornata in tv con un nuovo show su Netflix e anche sui social, ma peril nuovo anno inizia con il dolore per la morte del suo. La duchessa di Sussex ha infatti annunciato proprio su Instagram la morte dell’adorato Guy, un beagle adottato nel 2015 da un rifugio canadese e condiviso poi con il marito, il principe Harry. GUARDA LE FOTOIl ritorno disu Instagram, il nuovo video di William e Kate e le altre foto royal della settimana «Era stato in un canile in Kentucky, dove aveva pochi giorni di vita. L’ho preso in braccio e me ne sono innamorata», ha scrittosu Instagram, postando una carrellata di foto con Guy. «Lo chiamavano “il piccoletto” perché era così piccolo e fragile.