Ildifforme.it - Quei dazi raccontano un’America senza più lo scettro del comando

Donald Trump ha messo tariffe per tutti. Non ci sono distinzioni fra alleati, competitori, amici e avversari. Una guerra commerciale, però, non conviene a nessuno, agli americani meno che ad altri. L'Europa è pronta? Da Scholz a Starmer, da Macron a Meloni, tutti hanno abbandonato i toni accesi del primo istante per invocare un negoziato. Anche se è difficile immaginare che Trump faccia un passo indietro su una questione che ha cavalcato durante la campagna elettorale e gli ha assicurato il trionfo elettorale