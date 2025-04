L’Ue non chiude ai negoziati ma è pronta a reagire

L'Ue per rispondere ai dazi Usa la sintetizza il commissario al Commercio, Maros Sefcovic, che oggi parlerà con i suoi omologhi statunitensi. "Calibriamo la nostra risposta, lasciando tempo adeguato per i colloqui. Ma non resteremo inerti se non riuscissimo a raggiungere un accordo equo", dichiara.Ci sono contromisure in arrivo in risposta ai dazi sull'alluminio e l'acciaio annunciati il 12 marzo dall'amministrazione Trump: "la decisione avverrà in comitologia, (una procedura speciale in sede Ue, ndr), e i Paesi saranno chiamati a votare il 9 aprile", fanno sapere fonti Ue, precisando che a seguito del voto – a maggioranza qualificata – i primi contro-dazi potranno entrare in vigore il 15 aprile, seguiti poi da una seconda tranche di misure il 15 maggio.Non solo contro-dazi, L'Ue valuta anche il ricorso al WtoLe risposte che L'Ue valuta contro i dazi annunciati dagli Usa non sono solo contro-dazi.

