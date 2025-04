Nuovo allenatore Juve Gasperini può rimanere all’Atalanta per un altro anno? L’annuncio del presidente Percassi fa ben sperare | Mi auguro questo

JuventusNews24

Nuovo allenatore Juve, le quotazioni di una permanenza di Gasperini all'Atalanta sono in rialzo? C'è L'annuncio di Percassi: ecco le sue parole

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, crede alla possibilità che il suo allenatore possa restare a Bergamo per un altro e che quindi non diventi il Nuovo allenatore della Juve. La rivelazione è arrivata in occasione dell'anteprima del film "Atalanta. Una vita da Dea". Ecco cos'ha detto il numero uno della Dea.

PAROLE – «Speriamo che il mister rimanga con noi, è un grande allenatore. L'Atalanta è una società seria, ha il suo programma, sta nei limiti delle sue possibilità senza esagerare e fa tutto in modo da poter combattere con le squadre più forti».

