Calciomercato.it - Vlahovic fuori dai radar: cambia tutto, problemi per la Juve

Il futuro del serbo restada scrivere: arrivano novità importante dalla Premier League. Ecco cosa sta succedendoCon l’arrivo di Igor Tudor, Dusanè tornato a fare il titolare, giocando per novanta minuti contro il Genoa. Il mister croato, che in passato aveva manifestato grande apprezzamento nei confronti del serbo, gli ha dunque subito dato fiducia.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itLa prova contro il Grifone dell’ex attaccante della Fiorentina non è certo stata brillante, ma anche contro la Roma dovrebbe toccare a lui guidare il reparto offensivo. Fiducia, dunque, a Dusanper riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League e poi?Difficile dire quale sarà il futuro del serbo, ma in bianconero non sembra esserci posto. D’altronde le trattative per il rinnovo si sono arenate ormai da tempo, con l’ex viola per nulla propenso a spalmare lo stipendio come vorrebbe lantus, che considera troppo alto il suo salario.