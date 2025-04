Game-experience.it - Titanfall 3 uscirà nel 2026? Due insider di Apex Legends alimentano la speranza dei fan

Da anni i fan diattendono con ansia un nuovo capitolo della saga, ma dopo che Respawn Entertainment ha apparentemente messo in pausa il franchise per concentrarsi su, l’idea di un possibile ritorno del francese sembrava ormai svanita. Tuttavia, due notidella community di, Osvaldatore e Yorotsuki, hanno recentemente alimentato le speranze, suggerendo che3 potrebbe essere già in una fase di sviluppo avanzato ed arrivare nel.Secondo Yorotsuki, il titolo potrebbe essere annunciato già entro la fine dell’anno, in occasione dei The Game Awards 2025, uno degli eventi più importanti dell’industria videoludica, con l’altro leaker che ha di fatto confermato questa indiscrezione. La semplice menzione del gioco ha subito scatenato l’entusiasmo della community, che continua a chiedere a gran voce un sequel dopo il successo di2.