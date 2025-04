Zanzare esercizi di cattiveria umana con nitisinone

Zanzare le proviamo proprio tutte. Niente di personale, ma secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità quasi seicentomila persone ogni anno muoiono di malaria, quasi tutte in Africa. . Zanzare, esercizi di cattiveria umana con nitisinone il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Zanzare, esercizi di cattiveria umana con nitisinone Leggi su Cms.ilmanifesto.it Contro lele proviamo proprio tutte. Niente di personale, ma secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità quasi seicentomila persone ogni anno muoiono di malaria, quasi tutte in Africa. .diconil manifesto.

Basta questo farmaco per trasformare il sangue umano in un veleno per zanzare - Il nitisinone, già impiegato per trattare disturbi metabolici rari, ha rivelato un'inaspettata proprietà: rende il sangue umano mortale per le zanzare. Una soluzione alle nuove super zanzare! (tech.everyeye.it)

Scoperto un farmaco che rende il sangue letale per le zanzare - Il farmaco nitisinone, progettato contro alcune malattie rare, rende il sangue umano mortale per le zanzare: a scoprirlo uno studio, pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine, condotto ... (today.it)