Ex Borghetto degli artigiani | al via la rimozione dei rifiuti poi la demolizione dei manufatti

Borghetto degli artigiani.Dopo l'annuncio dell'assessora capitolina ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, sulle demolizioni dei manufatti abusivi, stavolta è il presidente del. Continuano ad arrivare aggiornamenti, finalmente, incoraggianti sulla roadmap per la riqualificazione dell'ex.Dopo l'annuncio dell'assessora capitolina ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, sulle demolizioni dei manufatti abusivi, stavolta è il presidente del.

