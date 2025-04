Alexiou sull’Inter in Youth League | Orgoglioso della squadra!

Alexiou, difensore dell'Inter Primavera, ha commentato su Instagram a distanza di due giorni l'eliminazione dalla UEFA Youth League contro il Trabzonspor.PERCORSO – L'Inter Under-20 non è andata oltre i quarti di finale di UEFA Youth League. La squadra di mister Andrea Zanchetta si è arresa in Turchia davanti ai 40mila tifosi presenti nello stadio dove ha giocato il Trabzonspor. La pressione, la non abitudine a questi palcoscenici, la trasferta complicata, tutto ha remato contro una squadra che ha fatto un percorso clamoroso in Europa. Sei vittorie su sei nel mini-campionato iniziale, altre due vittorie dopo con Lille e Bayern Monaco.Alexiou, un difensore goleader per l'Inter!DIFENSORE BOMBER – Christos Alexiou è stato tra i più grandi protagonisti del percorso europeo dell'Inter Under-20.

