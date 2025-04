Masters 1000 Montecarlo 2025 | montepremi e prize money

Leggi su Sportface.it

Ile ildeldi, torneo in programma sulla terra battuta del Principato di Monaco da domenica 6 a domenica 13 aprile. Neppure il tempo di metabolizzare il Sunshine Double che è già ora di un nuovo ‘Mille’, il primo della stagione sul rosso. In assenza di Jannik Sinner, a guidare il seeding nella splendida cornice del Rolex Country Club è Alexander Zverev, seguito da Carlos Alcaraz. Al via tutti gli altri big, da Novak Djokovic a Taylor Fritz, passando per il campione uscente Stefanos Tsitsipas, che vanta ben tre trionfi a. A difendere i colori azzurri saranno Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Omaggiato infine di una wild card Fabio Fognini, vincitore nel 2019. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.