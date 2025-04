Lanotiziagiornale.it - “L’Italia colpita più duramente, rischi per export e crescita”. Parla l’economista della Sapienza, Luigi Ventura

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Donald Trump ha annunciato i tanto attesi dazi., professore di Economia Politica e Financial Economics all’Universitàdi Roma, quella del presidente statunitense è una mossa che ha senso per l’economia Usa?“L’economia Usa presenta uno squilibrio commerciale molto rilevante, in termini quantitativi, nei confronti di tanti partner commerciali, e tra questi sicuramente l’Unione europea, per le cui esportazioni gli Usa costituiscono il principale mercato di sbocco. Nel caso di un’economia così grande e così aperta come quella statunitense, i dazi potrebbero ridurre il disavanzo commerciale, di sicuro penalizzando i consumatori e quei settori la cui produzione dipende, in modo cruciale, dall’importazione di beni e servizi che servono da beni e servizi intermedi”.Trump ha mostrato una tabella con i dazi che fanno pagare i partner commerciali degli Usa (come il 39% dell’Ue): si tratta di dati strampalati, fuorvianti o basati su cifre reali?“Credo si tratti di tariffe “effettive”, e cioè di percentuali che esprimono il grado di protezione effettivo generato dalle tariffe nominali.