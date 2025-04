Panino con tintura per capelli | anziano la scambia per maionese nel vicentino e allerta i soccorsi

Panino decisamente insolito quello preparato da un 80enne vicentino, che ha vissuto una disavventura a causa di una clamorosa svista in cucina. Dopo aver preparato e consumato il suo spuntino, ha iniziato ad accusare un forte malessere con bruciore di stomaco e nausea. Il motivo? Al posto della maionese, aveva spalmato sulla sua fetta di pane una tintura per capelli della moglie.L’errore è stato scoperto solo quando l’anziano ha iniziato a sentirsi male, spingendo i familiari a controllare gli ingredienti utilizzati. Resisi conto dell’incredibile svista, hanno immediatamente allertato i soccorsi.Il malessere e l’intervento del 118Il Suem, allertato dalla famiglia, ha immediatamente preso in carico la situazione, contattando il Centro Antiveleni di Verona per valutare i rischi dell’ingestione della sostanza. Notizieaudaci.it - Panino con tintura per capelli: anziano la scambia per maionese nel vicentino e allerta i soccorsi Leggi su Notizieaudaci.it Undecisamente insolito quello preparato da un 80enne, che ha vissuto una disavventura a causa di una clamorosa svista in cucina. Dopo aver preparato e consumato il suo spuntino, ha iniziato ad accusare un forte malessere con bruciore di stomaco e nausea. Il motivo? Al posto della, aveva spalmato sulla sua fetta di pane unaperdella moglie.L’errore è stato scoperto solo quando l’ha iniziato a sentirsi male, spingendo i familiari a controllare gli ingredienti utilizzati. Resisi conto dell’incredibile svista, hanno immediatamenteto i.Il malessere e l’intervento del 118Il Suem,to dalla famiglia, ha immediatamente preso in carico la situazione, contattando il Centro Antiveleni di Verona per valutare i rischi dell’ingestione della sostanza.

Scambia la tintura per capelli della moglie per maionese e ci si fa un panino: 80enne si sente male. Mangia un tramezzino con la tintura per i capelli della moglie, l'anziano e la telefonata complicata col Centro antiveleni: «Non mi ricovero. Spalma sul tramezzino tintura per capelli al posto della maionese e rischia di morire. Spalma la tinta per capelli nel panino. Malore per un 80enne vicentino. Panino con tintura per capelli: anziano la scambia per maionese nel vicentino e allerta i soccorsi. Vicenza, 80enne scambia la tintura per capelli della moglie per maionese e ci si fa un panino. Ne parlano su altre fonti

Scambia la tintura per capelli della moglie per maionese e ci si fa un panino: 80enne si sente male - Poco dopo aver consumato il tramezzino, l'anziano ha iniziato ad avvertire forti dolori allo stomaco e un bruciore intenso ... (fanpage.it)

Mangia un tramezzino con la tintura per i capelli della moglie, l’anziano e la telefonata complicata col Centro veleni: «Non mi ricovero» - La telefonata al Centro antiveleni di Verona, dove ogni anno arrivano circa 14 mila chiamate, spesso di bambini. La vicenda dell'anziano che ha rifiutato il ricovero e la sua fortuna L'articolo Mangia ... (msn.com)

Scambia la tinta per capelli per maionese, la spalma sul tramezzino e si sente male: 80enne salvato da centro antiveleni - Scambia il tubetto di maionese con la tinta per capelli della moglie, lo spalma nel tramezzino e se lo mangia. Il singolare epsiodio arriva da Vicenza, dove uno sbadato ottantenne ... (msn.com)