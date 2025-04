NoiPA annuncia gli arretrati per i dipendenti pubblici | ad aprile 330 € dal taglio del cuneo fiscale

NoiPA procederà nel mese di aprile con il pagamento degli arretrati legati al taglio del cuneo fiscale, introdotto per alleggerire la pressione tributaria sui lavoratori. Secondo quanto comunicato dalla CISL Funzione Pubblica, l'erogazione interesserà tutto il personale della Pubblica Amministrazione, compreso il comparto Scuola.

