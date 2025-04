Moriremo tutti

Leggi su Lanotiziagiornale.it Di Trump è lecito pensare tutto il male possibile, però è una fortuna che voglia terminare la guerra in Ucraina. Biden e i folli europei ci stavano portando alla guerra nucleare con la Russia.Romano Farinavia emailGentile lettore, è vero, Trump ha quel lato positivo, ma anche enormi aspetti negativi: basti pensare a ciò che intende fare con il popolo palestinese, ossia deportarlo in massa, il che sarebbe un crimine contro l’umanità e una delle più spaventose pulizie etniche della Storia. L’aspetto morale e umanitario della questione sembra non sfiorarlo nemmeno: tutto ciò che vuole in Medio Oriente è compiacere Israele. Capisco che ormai l’America è definitivamente un ostaggio delle lobby sioniste (se solo gli americani lo sapessero!) e che da quelle lobby dipende l’elezione del Presidente.

“Ieri in banca una signora proclamava ‘moriremo tutti!’ mentre la cassiera spruzzava in g.... Moriremo tutti di bipopulismo, il maggioritario all’italiana ha tribalizzato la competizione tra partiti e schieramenti. Giuseppe Conte e la confessione shock sui primi giorni del Covid: "Moriremo tutti", il ricordo della paura. Adrian Fartade in Moriremo tutti: come finirà il mondo guardando l'universo - Estate al Castello 2024. I DIALOGHI DI ELSO / MORIREMO TUTTI SANNICOLESI. “Moriremo tutti, ma non oggi”, parola di Emily Austin. Ne parlano su altre fonti

“Siamo in pericolo”, in arrivo un asteroide: cosa sta per succedere - Moriremo tutti? La previsione dell’arrivo dell’asteroide che preoccupa il mondo: ecco la verità su cosa accadrà. L’idea che il mondo così come lo conosciamo potrebbe finire da un momento ... (msn.com)