Sisma Myanmar a Yangon arrivano 80 tonnellate di aiuti Onu

tonnellate di aiuti sono arrivate giovedì nella più grande città del Myanmar, Yangon, per aiutare le persone colpite dal devastante terremoto di magnitudo 7,7 del 28 marzo. Gli aiuti sono stati inviati in aereo dall’Unicef, per fornire ai sopravvissuti cure mediche e un riparo. Il bilancio delle vittime è salito a 3.145 mentre continuano le ricerche e i soccorsi. L’epicentro del Sisma è stato vicino a Mandalay, la seconda città del Myanmar. Lapresse.it - Sisma Myanmar, a Yangon arrivano 80 tonnellate di aiuti Onu Leggi su Lapresse.it Circa 80disono arrivate giovedì nella più grande città del, per aiutare le persone colpite dal devastante terremoto di magnitudo 7,7 del 28 marzo. Glisono stati inviati in aereo dall’Unicef, per fornire ai sopravvissuti cure mediche e un riparo. Il bilancio delle vittime è salito a 3.145 mentre continuano le ricerche e i soccorsi. L’epicentro delè stato vicino a Mandalay, la seconda città del

Sisma Myanmar, a Yangon arrivano 80 tonnellate di aiuti Onu. Terremoto in Myanmar: i morti sono oltre tremila. Estratto vivo 26enne dopo 5 giorni - Onu, 'in Myanmar c'è anche l'emergenza donne'. Terremoto in Myanmar. “È una catastrofe”, Paese senza elettricità e Internet. Strade e ponti distrutti, difficile coordinare gli aiuti. Sisma in Myanmar, l'ambasciatore Tassoni Estense a Yangon: "Situazione resta critica". Sisma in Myanmar, l'ambasciatore Tassoni Estense a Yangon: "Situazione resta critica". Myanmar, i siti culturali a rischio dopo il terremoto. FOTO. Ne parlano su altre fonti

Sisma Myanmar, a Yangon arrivano 80 tonnellate di aiuti Onu - (LaPresse) Circa 80 tonnellate di aiuti sono arrivate giovedì nella più grande città del Myanmar, Yangon, per aiutare le persone colpite ... (msn.com)

Myanmar dopo il sisma primo volo con 80 tonnellate di aiuti salvavita per i bambini e le famiglie - L’operazione dell’Unicef è sostenuta dall'Unione Europea, mentre la devastazione del terremoto appare sempre più grave. Altri voli sono imminenti ... (repubblica.it)

Terremoto in Myanmar, il primo volo UNICEF con aiuti salvavita per i bambini e le famiglie atterra a Yangon - Nel primo volo umanitario di un'organizzazione umanitaria atterrato in Myanmar dopo il devastante terremoto del 28 marzo, l'UNICEF ha trasportato 80 tonnellate di aiuti d'emergenza per aiutare i bambi ... (informazione.it)