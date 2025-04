Dayitalianews.com - Tragico incidente stradale: la maestra Raffaella, 55 anni e madre di 4 figli, investita da un trattore mentre andava in bicicletta, è morta in ospedale. Lutto per le comunità di Cassino e Cervaro

Una tragedia improvvisa ha spezzato la vita diKorompay, 55, stimata insegnante originaria di, ma residente a. Nella mattinata di oggi,percorreva inun tratto della Strada Statale Domiziana, è statada un. L’impatto, violentissimo, non le ha lasciato scampo.Una vita dedicata all’insegnamento e al benessereera molto più di un’insegnante: era una figura amata e rispettata nellascolastica di Sant’Angelo in Theodice. Conosciuta per la sua empatia, per la dolcezza con cui sapeva entrare in sintonia con i bambini e per la sua capacità di ascoltare, aveva saputo farsi amare da intere generazioni di alunni e dalle loro famiglie.La sua passione per lo yoga e lo shiatsu completava il suo profilo umano e professionale: si trattava di discipline che non solo praticava con impegno, ma che condivideva con il prossimo come strumenti di equilibrio e armonia interiore.