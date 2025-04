Pallanuoto la Pro Recco domina il Sabadell e prenota la finale di Euro Cup

Recco domina l'andata delle semifinali dell'Euro Cup 2024-2025 di Pallanuoto maschile e prenota un posto nell'ultimo atto della seconda competizione continentale per squadre di club: i liguri liquidano i catalani del Sabadell con un netto 16-6 e trasformano in una mera formalità la sfida di ritorno.Il primo quarto chiude già la sfida e, probabilmente, il discorso qualificazione: la Pro Recco vola sul 6-0 ed indirizza il match. Nella seconda frazione i liguri allungano ancora, subiscono il primo gol dopo oltre 13? e giungono a metà gara sull'8-1.Nel terzo periodo i campioni d'Italia ritoccano il massimo vantaggio fino al +9 sul 10-1, gap che risulta inalterato alla vigilia degli ultimi 8?, a cui si arriva sul 12-3. Nell'ultimo quarto la Pro Recco ribatte prontamente ad ogni rete del Sabadell e nel finale incrementa ulteriormente il margine con la rete del definitivo 16-6.

