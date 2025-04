Lanotiziagiornale.it - Un fallimento su tutta la linea. Ma Giorgia attacca Bruxelles

I dazi Usa al 20% per l’Unione europea suonano, dal punto di vista italiano, come una sonora sconfitta dellapolitica diMeloni. Probabilmente la premier pensava, in virtù di quelli che ritiene buoni rapporti con il presidente americano Donald Trump, che l’Italia venisse graziata.Ma niente di tutto ciò. E per tutti questi motivi è apparsa tardiva da parte di Meloni la cancellazione di tutti gli impegni che aveva in agenda ieri per convocare in fretta e furia una riunione a Palazzo Chigi, al fine di studiare le azioni da intraprendere in seguito agli annunci di Trump. Il primo passo dovrebbe essere una task force con i ministri competenti.Meloni e la tardiva task force sui dazi UsaDopo Meloni, sono entrati a Palazzo Chigi alcuni ministri, fra cui Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Imprese), Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e Tommaso Foti (Affari europei).