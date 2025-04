F1 GP Giappone | Ferrari a Suzuka per il riscatto Red Bull cerca stabilità

Suzuka, dove va in scena il Gran Premio del Giappone. Si tratta della terza tappa della stagione 2025 e il primo appuntamento di un triple header che impegnerà tutto il mese di aprile. Quella di Suzuka è una pista conosciuta a piloti e team, con il Circus che fa tappa nella terra del sol levante da ormai decenni. Il circuito non è però privo di sorprese e il nuovo asfalto rappresenterà un importante banco di prova per la Pirelli. Suzuka, infatti, ha sempre messo a dura prova la durata degli pneumatici, a causa della grande varietà di caratteristiche delle diciotto curve.Un’altra incognita è rappresentata dal meteo, in Giappone spesso poco clemente. Le previsioni indicano la possibilità di avere un weekend nuvoloso, ma non piovoso. Infatti, nonostante nella giornata di domenica la probabilità di precipitazioni si attesti all’80%, la pioggia non dovrebbe disturbare il Gran Premio. Leggi su Sportface.it La F1 riparte da, dove va in scena il Gran Premio del. Si tratta della terza tappa della stagione 2025 e il primo appuntamento di un triple header che impegnerà tutto il mese di aprile. Quella diè una pista conosciuta a piloti e team, con il Circus che fa tappa nella terra del sol levante da ormai decenni. Il circuito non è però privo di sorprese e il nuovo asfalto rappresenterà un importante banco di prova per la Pirelli., infatti, ha sempre messo a dura prova la durata degli pneumatici, a causa della grande varietà di caratteristiche delle diciotto curve.Un’altra incognita è rappresentata dal meteo, inspesso poco clemente. Le previsioni indicano la possibilità di avere un weekend nuvoloso, ma non piovoso. Infatti, nonostante nella giornata di domenica la probabilità di precipitazioni si attesti all’80%, la pioggia non dovrebbe disturbare il Gran Premio.

Nuovo fondo in Giappone, Ferrari ci prova: si decide nelle prossime ore. F1 | GP Giappone, Russell è certo: “Ferrari e Red Bull non si sono ancora mostrate”. F1, GP Giappone: Ferrari a Suzuka per il riscatto, Red Bull cerca stabilità. Orari TV GP Giappone 2025: diretta su Sky, differita su TV8. Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Giappone in tv. Mondiale F1 2025 – GP Giappone a Suzuka: gli orari TV su Sky e TV8. Ne parlano su altre fonti

F1. Gp Giappone, la Ferrari in cerca di riscatto dopo il disastro cinese - Il Mondiale di Formula 1 è appena all’inizio, ma per la Ferrari è già un test decisivo. Questo week end si correrà in Giappone il terzo gp della stagione e le rosse devono riscattarsi dalla debacle in ... (msn.com)

F1, GP Giappone: Ferrari a Suzuka per il riscatto, Red Bull cerca stabilità - La F1 è pronta per il Gran Premio del Giappone, in scena a Suzuka e valido come terzo appuntamento della stagione 2025 ... (sportface.it)

F1 LIVE GP Giappone, segui le prove libere 1 in diretta - Alle 4:30 italiane scatta la prima sessione di prove libbere del GP del Giappone, sullo storico circuito di Suzuka: segui con noi le FP1 con il nostro live timing ... (autosprint.corrieredellosport.it)