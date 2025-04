Lanotiziagiornale.it - Trasformare il ddl Sicurezza in un decreto. Il governo pensa al blitz

Un vero e proprio colpo di mano. È quello che oggi potrebbe mettere a segno ilapprovando illegge destinato ad assorbire in larga parte le norme contenute nel contestatissimo ddl, che dovrebbe essere votato a metà aprile dal Senato, ma destinato comunque a tornare alla Camera per una terza lettura, per problemi legati alle coperture.L’operazione servirebbe anche a recepire i correttivi indicati (o meglio, imposti) dal Quirinale come quelli inerenti il divieto di acquisto delle sim da parte dei migranti senza permesso di soggiorno o le norme sulle detenute madri. Da quanto si apprende, nel provvedimento potrebbe anche essere inserito il cosiddetto “scudo penale” e sostegno economico per le spese legali per gli agenti sotto inchiesta.La sfida della Lega a Mattarella sulla: “Le leggi le fa la politica non il Quirinale”I primi a parlare apertamente deilegge, ieri, erano stati i leghisti: “Credo che debba essere la politica a fare le leggi, poi se dal Colle più alto ci rimandano indietro i testi ne prendiamo atto”, ha commentato il vicesegretario del Carroccio, Andrea Crippa, “Noi però eravamo più d’accordo col testo originale, non col testo edulcorato da Mattarella”.