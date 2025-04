La versione fisica di Elden Ring per Nintendo Switch 2 conterrà solo un codice rivela un rivenditore

La versione fisica di Elden Ring: Tarnished Edition per Nintendo Switch 2 ha attirato nuove polemiche tra i giocatori: il rivenditore Play Asia ha infatti rivelato proprio in queste ore che la confezione conterrà solo un codice per riscattare il gioco sul Nintendo eShop, senza alcuna cartuccia fisica. La notizia ha generato malcontento tra gli utenti, che vedono in questa scelta un ulteriore passo verso l'abbandono delle copie fisiche da parte di Nintendo e degli sviluppatori di terze parti.Secondo le informazioni condivise da Play Asia, la versione giapponese del gioco sarà compatibile con tutte le console Nintendo Switch 2 a livello globale, sebbene l'accesso alle funzionalità online richiederà un account regionale corretto. Attualmente, i preordini non sono ancora aperti, ma il titolo è già stato inserito nel catalogo del negozio, alimentando le discussioni tra i fan.

