L’impresa di Gianmarco Allegri | Pesavo 270 chili Credevo che sarei morto | con cosa ho sostituito il cibo

Per anni, «obeso» era la prima definizione che riceveva. Un etichetta che ha accompagnatoper tutta la vita. Un etichetta a causa della quale è stato escluso da inviti, eventi, serate, cerchie di amicizie. «La gente smette di invitarti a casa, gli sconosciuti per strada ti guardano male e si fa fatica a relazionarsi con gli altri, in ogni ambito», racconta il 37enne di Camisano Vicentino a Marianna Peluso in un’intervista pubblicata sul Corriere del Veneto. Denuncia une discriminazione che è diventata ancor più evidente quando grazie un intervento chirurgico e tanta buona volontà, è riuscito a perdere 160. «Non mipiù»«Non so dire esattamente a quanto sono arrivato, forse 270– racconta ancora ricordando il suo intervento – Nel 2021, quando sono stato ricoverato ad Arzignano per l’inserimento del palloncino intragastrico,circa 255, ma ero già dimagrito un po’, quindi suppongo di aver toccato i 270, ma potrebbe essere anche un po’ di più o un po’ di meno.