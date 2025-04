Ilgiorno.it - Perché “il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara non prova nulla”: la difesa dei Poggi e le suggestioni di Stasi

Leggi su Ilgiorno.it

GARLASCO (Pavia) – “Il Dna dinon cambia la responsabilità di”, che peraltro “non è stato condannato per la taglia delle scarpe”. Tocca ai legali della famiglia di, uccisa a 26 anni il 13 agosto 2007 a Garlasco, smontare punto per punto le “” che, prima ancora che sul fronte giudiziario su quello mediatico, stanno additando come presunto colpevole l’indagato Andrea, facendo riemergere dubbi sulla colpevolezza di Alberto, che invece è stato condannato in via definitiva. Gian Luigi Tizzoni, legale della madre e del padre di, insieme al collega Francesco Compagna per il fratello della vittima Marco, amico dell’indagato, hanno firmato una memoria di 7 pagine che è stata depositata al Gip lo scorso 25 marzo, cinque giorni dopo che era stata resa nota la richiesta della Procura di Pavia per il nuovo incidente probatorio, prima che il successivo lunedì 31 marzo lo stesso Gip Daniela Garlaschelli facesse notificare alle parti la fissazione dell’udienza al prossimo 9 aprile, quando ci sarà il conferimento degli incarichi e verranno specificati i quesiti delle nuove analisi genetiche.