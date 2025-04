Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, la sua esperienza in bianconero è vicina alla conclusione: c’è un club che lo corteggia insistentemente!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’esterno è sul taccuino di quelli che lasceranno i bianconeri al termine di questa stagione! C’è unche insiste per averloIl canale You Tube di Fabiana Della Valle ha fatto il punto sulle grandi mosse del calciomercatontus. Cristiano Giuntoli vuole cedere Andreain Premier League, da cui vuole prendere Sandro Tonali. Ecco come si sta protraendo la situazione allo stato attuale delle cose.PAROLE – «Tra i sacrificati ci potrebbe essere anche, che èto dal City».Leggi suntusnews24.com