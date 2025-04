Dramma Brignone | lesione al crociato oltre alla frattura di tibia e perone Perfettamente riuscito l’intervento

Brignone si è sottoposta presso l’ospedale Santa Chiara di Trento ad una TAC che ha evidenziato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Successivamente gli esami hanno confermato anche la lesione del legamento crociato anteriore. La nuova regina di Coppa del Mondo è stata suo malgrado protagonista di una brutta caduta durante la seconda manche dello slalom gigante ai Campionati Italiani Assoluti, in Val di Fassa sull’Alpe Lusia. La fuoriclasse valdostana, al comando dopo la prima manche, ha perso il controllo dopo aver inforcato una porta con un braccio, finendo rovinosamente sulla neve. La sciatrice è sembrata subito dolorante: immediatamente soccorsa, è stata trasportata in toboga fino alla base e successivamente trasferita in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Leggi su Sportface.it La diagnosi peggiore: Federicasi è sottoposta presso l’ospedale Santa Chiara di Trento ad una TAC che ha evidenziato lascomposta pluriframmentaria del piattole e della testa deldella gamba sinistra. Successivamente gli esami hanno confermato anche ladel legamentoanteriore. La nuova regina di Coppa del Mondo è stata suo malgrado protagonista di una brutta caduta durante la seconda manche dello slalom gigante ai Campionati Italiani Assoluti, in Val di Fassa sull’Alpe Lusia. La fuoriclasse valdostana, al comando dopo la prima manche, ha perso il controllo dopo aver inforcato una porta con un braccio, finendo rovinosamente sulla neve. La sciatrice è sembrata subito dolorante: immediatamente soccorsa, è stata trasportata in toboga finobase e successivamente trasferita in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Dramma Federica Brignone: operazione riuscita, ma é emersa un’altra grave frattura al ginocchio - L'intervento chirurgico a cui si è dovuta sottoporre Federica Brignone, dopo l'infortunio occorsole nel gigante femminile dei Campionati Italiani, è ... (oasport.it)

Dramma Brignone, cade e si rompe tibia e perone: Olimpiadi a rischio - Una stagione da regina assoluta, il trionfo in coppa del mondo, i podi, le medaglie e ora lo choc. Una brutta caduta ferma Federica Brignone proprio quando ... (gds.it)

Brignone-choc, cade e si frattura tibia e perone. Rischia sei mesi di stop - AGI - Dalla felicità per la conquista della seconda Coppa del mondo al dramma per la doppia frattura alla gamba: Federica Brignone dovrà essere operata per ridurre la frattura scomposta pluriframmenta ... (msn.com)