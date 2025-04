Romatoday.it - Frattura dito al poliziotto che gli chiede i documenti. Arrestato, torna libero e prende a pugni un altro agente

Leggi su Romatoday.it

Due aggressioni nel giro di poche ore. E in entrambi i casi si è scagliato contro il personale della polizia. Mercoledì 2 aprile, alla richiesta dei- in piazza dei Cinquecento - è andato in escandescenza: sputi e calci contro gli agenti del reparto prevenzione crimine, con uno di.