Nella quinta puntata con Elettra Lamborghini vincono i Medagliati i Maghi eliminati Un incidente di percorso per Nathalie Guetta

Nella quinta puntata di Pechino Express 2025 – trasmessa stasera su Sky Uno e ora in streaming su NOW – la gara si è fatta più complicata e stimolante. Dopo essere sfuggite all’eliminazione, le 7 coppie rimaste hanno affilato le unghie, disposte a tutto pur di non perdere. Non sono mancati momenti di nervosismo e qualche colpo basso. L’ospite a sorpresa è stata Elettra Lamborghini. Nel ruolo del “Malus”, a ritmo di musica si è trasformata in una simpatica guastafeste. “Pechino Express 2025”, scoppia la prima lite: i Cineasti rischiano di investire gli Estetici X Leggi anche › Le sorelle vincono la quarta puntata di “Pechino Express 2025”: a rischio eliminazione I complici e Gli estetici Pechino Express 2025, quinta puntata: la classificaI concorrenti si sono rimessi in gioco e sulla strada per affrontare 374 chilometri, la distanza da Sukhothai al centro urbano di Chiang Mai, a nord della Thailandia. Iodonna.it - Nella quinta puntata con Elettra Lamborghini vincono i Medagliati, i Maghi eliminati. Un incidente di percorso per Nathalie Guetta Leggi su Iodonna.it di Pechino Express 2025 – trasmessa stasera su Sky Uno e ora in streaming su NOW – la gara si è fatta più complicata e stimolante. Dopo essere sfuggite all’eliminazione, le 7 coppie rimaste hanno affilato le unghie, disposte a tutto pur di non perdere. Non sono mancati momenti di nervosismo e qualche colpo basso. L’ospite a sorpresa è stata. Nel ruolo del “Malus”, a ritmo di musica si è trasformata in una simpatica guastafeste. “Pechino Express 2025”, scoppia la prima lite: i Cineasti rischiano di investire gli Estetici X Leggi anche › Le sorellela quartadi “Pechino Express 2025”: a rischio eliminazione I complici e Gli estetici Pechino Express 2025,: la classificaI concorrenti si sono rimessi in gioco e sulla strada per affrontare 374 chilometri, la distanza da Sukhothai al centro urbano di Chiang Mai, a nord della Thailandia.

Pechino Express, stasera la quinta tappa col malus Elettra Lamborghini. Le anticipazioni. Pechino Express: il racconto della quinta puntata con ospite Elettra Lamborghini. Pechino Express 2025, quinta tappa con Elettra Lamborghini stasera su Sky e NOW: la gara si accende. Pechino Express 12, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni. Elettra Lamborghini mina vagante della nuova puntata di Pechino Express: anticipazioni, coppie in gara e il presunto infortunio. Pechino Express 2025, anticipazioni della quinta tappa: arriva Elettra Lamborghini. Ne parlano su altre fonti

Pechino Express, le anticipazioni della quinta puntata: il malus Elettra Lamborghini - Le anticipazioni della puntata di Pechino Express 2025 di oggi, giovedì 3 aprile 2025: la seconda tappa in Thailandia, il malus e le coppie rimaste in gara. (gazzetta.it)

Pechino Express, eliminati e pagelle: Elettra boccata d'aria (8), Berruti martire (6), Gigi Campanile e Dolcenera pessimi (3) - Colpi di scena, polemiche e un'eliminazione dolorosa. La quinta tappa di Pechino Express è andata in archivio. Giro di boa per questa edizione, con Elettra Lamborghini ospite e malus ... (msn.com)

Pechino Express 2025 - Fino al Tetto del Mondo, le Anticipazioni della quinta puntata in onda Stasera - Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate della quinta puntata di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, in onda stasera giovedì 3 aprile 2025, su Sky e in streaming solo su NOW. (msn.com)