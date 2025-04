Riminitoday.it - Il PalaFlaminio è una fortezza, la Rivierabanca supera di slancio la Juvi Ferraroni Cremona

Continua la striscia positiva dellaRimini, che coglie la quarta vittoria in filando in maniera convincente la(88-76 il finale). La partita è davvero in dubbio solo nei primi cinque minuti, poi i biancorossi mettono la freccia e non si guardano mai.