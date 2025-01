Inter-news.it - Inter, Calhanoglu out col Venezia! Ancora Asllani o 2 opzioni

L’perde Hakan Çalhano?lu in Supercoppa causa infortunio. La situazione del turco e la deludente prestazione di Kristjanhanno aperto il vaso di pandora nel centrocampo nerazzurro. Col, oltredue.VASO DI PANDORA – L’è orfana di Hakan, causa infortunio rimediato in Supercoppa. I nerazzurri escono dal torneo in Arabia con acciacchi e dubbi sul futuro soprattutto a centrocampo. La partita persa contro i cugini lascia degli strascichi che fanno riflettere. Il vaso di pandora si apre, in Supercoppa, al 35? dopo la sostituzione per problemi fisici del turco in favore di Kristjan. In seguito l’trova anche due gol proprio nei momenti che piacciono di più ai nerazzurri, ovvero tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo. Da qui in poi il Milan cresce, prende campo, soprattutto nella mediana, e trova la vittoria finale nei minuti finali.