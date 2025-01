Lanazione.it - Con le mani sul volante. Per venticinque ore tutti fermi nel traffico. Pistoia come i grandi centri

Un giorno e un’orain fila, con lesul, in attesa che i mezzi davanti alla nostra auto si mettano in movimento e ci consentano di arrivare a destinazione nel minor tempo possibile. E’ quantificato in 25 ore il tempo che nel 2024 i pistoiesi hanno perso per colpa del: 1.500 minuti che potrebbero essere utilizzati in altro modo, dal riposarsi allo stare con la famiglia oppure mettere insieme qualche ora lavorativa o dedicata allo svago. A tracciare queste stime è Inrix, società americana con sede a Kirkland (stato di Washington), che analizza i big-data provenienti da tutto il mondo in tema di viabilità e mobilità sostenibile. Ebbene, nell’anno appena concluso su una platea di poco meno di mille città,si è guadagnata il 438° posto mondiale e, a scalare, il 45° in Italia ed il terzo in Toscana.