Iltempo.it - Charlie Hebdo, Dall'Oglio e noi: c'è una brutale minoranza islamica pronta a uccidere

Paoloentra nella Compagnia di Gesù a ventun anni, a ventotto va in Siria e a trenta si mette al lavoro per ricostruire le mura di un antico monastero. Nel 2011 si impegna pubblicamente per la convivenza tra religioni: il regime di Assad (ovviamente) lo espelle dal Paese. Rientra all'inizio del 2013 nella zona controllata dai ribelli islamici e viene rapito nella città di Raqqa il 29 luglio. Da allora è scomparso, morto secondo molti, detenutoo Stato Islamico secondo altri. Lo vogliamo ricordare perché oggi al Senato si presenta un film su di lui, ma anche perché la sua è testimonianza vivente del fatto che nel magma islamico alberga (e spesso prospera) il seme della violenza e dell'intolleranza. Adesso ci spostiamo in Francia: «La minaccia terroristica non è mai stata così presente»: lo dice il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, in un'intervista al quotidiano Le Parisien in occasione dei dieci anni'attentato contro il giornale satirico