Educatrice di un asilo privato rivela i 3 tipi di genitori non cui si rifiuta di lavorare

rivelato le tre "cattive impressioni" che già in sede del primo colloqui conoscitivo la spingono a rifiutare di lavorare con alcuni genitori: "Non è cattiveria, lo faccio per la tranquillità mia e di chi lavora con me". Leggi su Fanpage.it Una professionista dell'infanzia hato le tre "cattive impressioni" che già in sede del primo colloqui conoscitivo la spingono are dicon alcuni: "Non è cattiveria, lo faccio per la tranquillità mia e di chi lavora con me".

Educatrice di un asilo privato rivela i 3 tipi di genitori non cui si rifiuta di lavorare. Maestra d'asilo su OnlyFans rischia il posto, Elena Maraga rompe il silenzio: "Genitori dalla mia parte". Treviso, maestra d’asilo scoperta su OnlyFans: genitori in rivolta. Picchia e maltratta i bambini dell'asilo nido, sospesa maestra. Asili e nidi, insegnanti sotto stress. Educatori, non vi riconosco. Così varie coop speculano sui lavoratori. Ne parlano su altre fonti

Maestra d'asilo su OnlyFans rischia il posto, Elena Maraga rompe il silenzio: "Genitori dalla mia parte" - Elena Maraga, maestra d'asilo nel Trevigiano, rischia il posto per un profilo OnlyFans. Alcuni genitori la difendono, la scuola valuta il licenziamento ... (virgilio.it)

Educatrice lascia l’asilo dopo il caso OnlyFans, nuova carriera come personal trainer: “Non voglio fare più la maestra” - Elena, l’educatrice d’asilo nido parrocchiale di Treviso finita al centro dell’attenzione mediatica per la sua attività su OnlyFans, ha preso una decisione definitiva riguardo al suo futuro ... (orizzontescuola.it)

Maestra d'asilo parrocchiale con profilo Onlyfans messa in ferie forzate: la scuola non la può licenziare - A Elena Maraga, educatrice dell’asilo parrocchiale di Maserada (Treviso), sta costando caro aver aperto un profilo su Onlyfans. Non appena alcuni genitori dei suoi alunni hanno scoperto il ... (notizie.tiscali.it)