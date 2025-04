Fonseca | In Italia non danno tempo a un allenatore il Milan ha vinto uno scudetto in dieci anni

Fonseca in un’intervista al Guardian.Fonseca: «In Italia non danno tempo a un allenatore, il Milan ha vinto uno scudetto in dieci anni»Sarà la sfida tra due squadre che negli ultimi anni si sono un po’ perse. Dice Fonseca:«Questo tipo di motivazione può farti fare miracoli».All’inizio di marzo gli è stata inflitta una squalifica di nove mesi per l’aggressione all’arbitro Benoît Millot. Ma negli incontri Uefa potrà gestire la sua squadra da bordocampo:«L’unico lato positivo in tutta questa situazione è che guarderò la partita da un’altra prospettiva. La cosa più difficile è non avere il consenso del contatto diretto con i giocatori prima o durante le partite, o nell’intervallo. Ilnapolista.it - Fonseca: «In Italia non danno tempo a un allenatore, il Milan ha vinto uno scudetto in dieci anni» Leggi su Ilnapolista.it Il Lione affronterà oggi in Europa League il Manchester United. Della sfida ne ha parlato il tecnico del club francese Pauloin un’intervista al Guardian.: «Innona un, ilhaunoin»Sarà la sfida tra due squadre che negli ultimisi sono un po’ perse. Dice:«Questo tipo di motivazione può farti fare miracoli».All’inizio di marzo gli è stata inflitta una squalifica di nove mesi per l’aggressione all’arbitro Benoît Millot. Ma negli incontri Uefa potrà gestire la sua squadra da bordocampo:«L’unico lato positivo in tutta questa situazione è che guarderò la partita da un’altra prospettiva. La cosa più difficile è non avere il consenso del contatto diretto con i giocatori prima o durante le partite, o nell’intervallo.

Fonseca: «In Italia non danno tempo a un allenatore, il Milan ha vinto uno scudetto in dieci anni. Fonseca critica la squadra: "Milan come le montagne russe, non so se tutti danno il massimo". "Non tutti danno il massimo", a chi è rivolto il duro sfogo di Fonseca. Il Milan batte la Stella Rossa e vede la qualificazione. Fonseca accusa: "Qui non tutti danno tutto". Fonseca-Sonego, in palio il terzo turno: quando e dove vederla. Coppa Davis, Brasile-Belgio 2-1: Fonseca e Monteiro danno all'Italia il pass per Malaga. Belgio eliminato [VIDEO].

