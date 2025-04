Juve Lecce nel segno della continuità | Tudor pensa a un solo cambio rispetto a Roma per la sfida dello Stadium Ultime

JuventusNews24Juve Lecce nel segno della continuità: Tudor pensa a un solo cambio rispetto a Roma per la sfida dell’Allianz Stadium. Tutte le ultimissime novitàSabato sera la Juve scenderà sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium per affrontare il Lecce nella sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola Tudor potrebbe confermare per 10/11 la squadra che ha pareggiato lo scorso weekend all’Olimpico contro la Roma: l’unica novità potrebbe essere rappresentata da Cambiaso, in vantaggio su Weah.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Juve Lecce nel segno della continuità: Tudor pensa a un solo cambio rispetto a Roma per la sfida dello Stadium. Ultime Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24nela unper ladell’Allianz. Tutte le ultimissime novitàSabato sera lascenderà sul terreno di gioco dell’Allianzper affrontare ilnellavalevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A.Come riportato dalla GazzettaSport oggi in edicolapotrebbe confermare per 10/11 la squadra che ha pareggiato lo scorso weekend all’Olimpico contro la: l’unica novità potrebbe essere rappresentata da Cambiaso, in vantaggio su Weah.Leggi suntusnews24.com

Juventus.com - Juve-Lecce, dove vederla in TV - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in TV il match di campionato contro il Lecce, in programma allo Stadium sabato sera a partire dalle 20:45: ... (tuttojuve.com)

Verso Juventus-Lecce: un dato a favore dei bianconeri - Nella giornata di Sabato, alle ore 20:45 tra le mura dell'Allianz Stadium, il Lecce sarà ospite della Juventus per il 32° turno di campionato. I ragazzi di Giampaolo, seppur ... (tuttojuve.com)

Juventus-Lecce: le probabili formazioni e dove vederla in diretta Tv e streaming - "Scopri tutto su Juventus-Lecce del 12 aprile: orario, dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni e analisi del match valido per la 32ª giornata di Serie A. (tag24.it)