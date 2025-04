Romadailynews.it - Cina-UE: promettono sforzi congiunti a sostegno di sistema commerciale multilaterale

Lae l’Unione Europea hanno promesso di sostenere congiuntamente ilcon l’OMC come suo nucleo, ha dichiarato il ministero cinese del Commercio in una dichiarazione pubblicata oggi. La dichiarazione e’ giunta dopo che il ministro cinese del Commercio Wang Wentao e il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica Maros Sefcovic hanno tenuto un colloquio via video martedi’, durante il quale hanno discusso diverse questioni, tra cui il rafforzamento della cooperazione economica etrae Unione Europea e le risposte all’imposizione da parte degli Stati Uniti dei cosiddetti “dazi reciproci”. Agenzia Xinhua