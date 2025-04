Zonawrestling.net - AEW: The Learning Tree si spezza, Jericho implode e dice addio a Big Bill e Bryan Keith

Chrisè stanco di essere deluso e questa settimana a AEW Dynamite lo ha reso chiarissimo. Durante la puntata del 9 aprile, Chrisha fatto irruzione nel suo segmento “” e si è scagliato contro Big. Reduce dai fallimenti collettivi a AEW Dynasty con la perdita del titolo mondiale ROH contro Bandido e la sconfitta dei suoi protetti per mano della Hurt Syndicate,ha perso completamente la calma:“Non sono arrabbiato perché nessuno di voi ha una cintura. Non sono nemmeno arrabbiato perché non eravate lì per me quando ho perso il mio titolo” ha detto. “Sono solo. deluso.” Poi è arrivato il crollo. Senza preavviso,ha afferrato una mazza da baseball e ha cominciato a distruggere il televisore sul set, colpendolo mentre urlava “Sono deluso!” a chiunque volesse ascoltare.