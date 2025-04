Arrestato il re delle truffe Marco Mouly la sua storia ha ispirato un documentario Netflix

delle truffe" Marco Mouly. Noto per la truffa sulla tassa del carbonio e latitante con una condanna a otto anni di reclusione, era destinatario di un mandato d'arresto. Gli agenti della Polaria l'hanno bloccato a Fiumicino. Leggi su Fanpage.it Fuga terminata per il "re. Noto per la truffa sulla tassa del carbonio e latitante con una condanna a otto anni di reclusione, era destinatario di un mandato d'arresto. Gli agenti della Polaria l'hanno bloccato a Fiumicino.

