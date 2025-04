Iodonna.it - L'ex velina sarebbe tornata single. Ma non per un presunto tradimento. Secondo il settimanale Chi, sarebbe finita «per motivi legati alla relazione, non ci sono di mezzo terzi incomodi»

Leggi su Iodonna.it

Elisabetta Canalis potrebbe essere. La love story tra l’exe il campione di kickboxing Georgian Cimpeanugiunta al capolinea. Il condizionale è d’obbligo visto che la conferma ufficiale non è ancora arrivata. Ma i rumors su una presunta rotturasempre più insistenti. C’è chi sostiene che dietro l’addio dei due ci sia une chi, invece, ritiene che i due si siano allontanati percoppia. Ecco quello che sappiamo. Elisabetta Canalis e la “Tortilla Challenge”: gara di piadine (in faccia) con il fidanzato X Leggi anche › Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu mano nella mano: l’amore è ufficiale Elisabetta Canalis, Georgian Cimpeanu: amore finito?Da tempo la showgirl non condivide sui social post insieme a Georgian Cimpeanu, l’uomo che le sta accanto dopo la fine del matrimonio con Brian Perri.